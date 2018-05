Em meio a polêmica, Palmeiras oficializa contratação do atacante Henrique

SÃO PAULO - O Palmeiras oficializou nesta segunda-feira a contratação do atacante Henrique, que fica no clube até o dia 31 de dezembro. O jogador, de 24 anos, tem seus direitos econômicos ligados ao Mirassol e a apresentação deve acontecer nos próximos dias. O novo atacante se apresenta para a torcida palmeirense.

"Brigo muito pela bola, gosto muito do contato físico. Tento me superar nisso, ter superioridade nos adversários no vigor físico. E, dentro da área, tenho muita tranquilidade para fazer gols e isso vem dando resultado até hoje", disse o atacante, que marcou sete gols com a camisa da Portuguesa no último Campeonato Paulista.

Henrique já defendeu vários clubes, mas ganhou destaque no Paulistão de 2013, quando marcou oito gols pelo Mogi Mirim. "Foi uma grande passagem que eu fiz no Mogi. Tenho de agradecer a Deus primeiramente porque estes últimos anos na minha carreira têm sido muito bons. Espero dar continuidade no trabalho", afirmou o jogador.

O sucesso no Mogi fez o Santos se interessar pelo jogador, mas ele não conseguiu ter o mesmo desempenho com a camisa alvinegra. Henrique começou a carreira no Flamengo de Guarulhos e depois passou também por Lemense, União São João, Santo André, Cianorte, Chapecoense, Mogi Mirim, Santos e Portuguesa.