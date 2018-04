Em meio à reformulação, Ponte Preta inicia treinos sob comando do técnico Doriva

Ainda passando por uma reformulação após a conquista do título do Troféu do Interior do Campeonato Paulista na última segunda-feira, o elenco da Ponte Preta realizou nesta quarta o primeiro treinamento sob o comando do técnico Doriva, que foi contratado junto ao Novorizontino para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.

A atividade contou com os reforços - os laterais Igor e Tony, o zagueiro Léo, o volante Paulinho, o meia Murilo e o atacante Júnior Santos - e teve também as presenças de Tiago Real e Felippe Cardoso, que foram titulares durante o Paulistão, mas ficaram um período afastado por conta de lesões musculares.

A estreia de Doriva vai acontecer na próxima quarta-feira, quando a Ponte Preta recebe o Náutico, às 21h45, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela quarta fase da Copa do Brasil. O jogo de volta está marcado para o dia 18, no Recife.

Nesta quarta-feira, a Ponte Preta anunciou a renovação de contrato com o goleiro Ivan. Prata da casa, ele foi um dos poucos destaques na campanha ruim realizada pelo time na fase de classificação do Paulistão e acertou a permanência até 2023. Por outro lado, o atacante Gabriel Vasconcelos deve ser devolvido ao Corinthians depois de ter poucas oportunidades.