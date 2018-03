Em meio a rumores, Arthur treina normalmente e está perto da volta no Grêmio

Dois dias depois de empatar com o Defensor Sporting no Uruguai, o Grêmio voltou às atividades nesta quinta-feira em Porto Alegre, no CT Presidente Luiz Carvalho. O técnico Renato Gaúcho comandou uma atividade técnica visando o confronto de domingo diante do Juventude, fora de casa, pelo Campeonato Gaúcho.

O volante Arthur, recuperado de uma grave lesão no tornozelo esquerdo, treinou normalmente e teve uma longa conversa com Renato. O jogador é alvo de muita especulação esta semana e estaria próximo de deixar o Grêmio para acertar com o Barcelona.

Outro que trabalhou no gramado foi o meio-campista Matheus Henrique. Destaque do Grêmio no início da temporada, quando o time B jogou no Campeonato Gaúcho, o jogador foi promovido, treinou com o elenco principal e deve ganhar espaço nas próximas partidas.

Por outro lado, o atacante Luan realizou uma atividade na parte interna do CT, depois de estender sua passagem por Montevidéu para receber uma premiação. Em recuperação de problemas físicos, o goleiro Bruno Grassi e o lateral Leonardo Moura apenas correram em volta do gramado.