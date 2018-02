Em meio aos treinos, Palmeiras divulga quem viaja a Lindóia O técnico do Palmeiras, Caio Júnior, divulgou nesta quinta-feira a relação dos jogadores que participarão do período de treinamentos em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, a partir desta sexta. Com a presença de alguns atletas que estavam emprestados a outros clubes na temporada passada, a lista conta com 29 jogadores. O grupo ficará hospedado no centro de treinamento do ex-zagueiro Oscar Bernardi e treinará todos os dias até a próxima segunda. A estréia no Campeonato Paulista está marcada para o dia 18 contra o Paulista, às 20h30, no Palestra Itália. Até lá, Caio Júnior espera que a diretoria consiga definir as contratações do zagueiro Gustavo e do atacante Cristiano, que foram seus atletas no Paraná em 2006. Com a volta do zagueiro David e do lateral-direito Amaral, que estão com a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano do Paraguai, o técnico definirá o elenco com 30 jogadores para a temporada. O período de quatro dias de treinamentos em Águas de Lindóia servirá para Caio Júnior montar o time que disputará três competições neste ano - Paulistão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Para os primeiros jogos, no entanto, o técnico não terá alguns jogadores como os atacantes Edmundo e Florentín e o zagueiro Nem. A relação dos jogadores que viajarão para Águas de Lindóia: Goleiros - Marcos, Diego Cavalieri, Bruno e Lucas Laterais - Paulo Baier, Leandro e Michael Zagueiros - Nem, Dininho, Edmílson, Leonardo Silva e Tiago Gomes Volantes - Pierre, Francis, Wendel, Reinaldo, Marcelo Costa e Martinez Meias - Valdívia, William, Marquinhos, Caio e Hélder Atacantes - Edmundo, Osmar, Florentín, Cláudio, Beto e Tiago Treichel