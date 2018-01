Em mensagem, direção do Corinthians admite erros e pede paciência ao torcedor

Com a proximidade do fim de 2016, a diretoria do Corinthians divulgou nesta quinta-feira uma mensagem de fim de ano em que faz um balanço da temporada e reconhece que não teve o sucesso desejado. Até por isso, pede paciência ao torcedor, que em 2015 comemorou o título brasileiro, mas "passou em branco" em 2016, reconhecendo ter cometido erros na gestão da equipe, que perdeu os principais jogadores da conquista, além do técnico Tite.

"É fato que não tivemos o melhor dos anos, ainda mais comparado a 2015, quando mais uma vez mostramos a nossa força e conquistamos o hexacampeonato brasileiro. Não foi por falta de empenho. Tentamos e trabalhamos muito para que todos nós, corinthianos, pudéssemos celebrar mais uma temporada de conquistas no futebol. Mas o esporte é assim, você ganha em um dia e perde no outro. A vida é feita de acertos e erros", afirma a diretoria do clube paulista, comandada pelo presidente Roberto de Andrade.

Na sequência, o clube se desculpa por erros cometidos, mas garante estar trabalhando para voltar a ter uma temporada de sucesso. "Por isso, pedimos a compreensão do torcedor. Em um clube como o Corinthians, a meta é sempre o topo, nunca menos do que isso. Já estamos trabalhando bastante e vamos trabalhar ainda mais para iniciarmos 2017 da melhor maneira possível".

Em uma referência aos problemas financeiros do Corinthians, tendo enfrentado, inclusive, dificuldades para manter os salários em dia em 2016, a diretoria avisa que não fará grandes investimentos sob a justificativa de não prejudicar o futuro do time.

"A torcida corinthiana pode ter certeza de uma coisa: estamos buscando o melhor possível para o nosso clube dentro das nossas condições. Não faremos nada que possa nos prejudicar lá na frente, mas com a certeza de que seremos fortes. Com essa receita, esperamos voltar a celebrar mais vitórias e conquistas ao lado de vocês, como de costume", comentou.

Para encerrar, destaca a parceria com a torcida, que terminou o ano com a melhor média de público do futebol brasileiro. "Obrigado por toda a força e apoio dados em 2016 - mais uma vez tivemos a maior média de público do futebol brasileiro - e esperamos continuar com a nossa parceria Fiel em 2017", concluiu.

Em 2016, o Corinthians foi eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista, caiu nas oitavas de final da Copa Libertadores, parou nas quartas de final da Copa do Brasil e ficou em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro.