Em MG, Luxemburgo encontra governador e elogia Romário Na véspera do importante clássico contra o Corinthians, o técnico do Santos, Vanderlei Luxemburgo, viajou nesta terça-feira para Belo Horizonte, onde foi resolver "uma situação pessoal de negócios" e aproveitou para se encontrar com o governador do Estado, Aécio Neves (PSDB). ?O jogo do Corinthians seria na quinta-feira, aí anteciparam para a quarta. Como a agenda dele é muito lotada e a minha também, para poder coincidir não deu para trocar mais. Então eu falei: mesmo que seja véspera do jogo vou para lá porque não tem como ser diferente?, explicou o treinador, que pela manhã comandou o último treino santista antes do clássico. A audiência com Luxemburgo fez parte da agenda oficial do governador mineiro. O técnico disse que convidou Aécio para jogar uma ?peladinha? e brincou dizendo que o futebol do político ?deixa um pouquinho a desejar?. Questionado sobre as contas de Romário, que contabiliza 999 gols em sua carreira, o treinador santista saiu em defesa do atacante do Vasco. ?Se não está certa, vamos deixar o cara fazer os mil gols, não tem problema?, afirmou. ?É o que menos importa. Se na conta dele ele colocou para a Fifa e a Fifa aceitou e entendeu que é o gol mil, vamos torcer para que ele faça. Quantos jogadores fizeram mil gols??, comentou. Luxemburgo, que teve problemas com Romário numa de suas passagens pelo Flamengo, em 1995, classificou Romário como um atleta ?fora de série? e um dos grandes craques do futebol mundial. ?Ele carregou uma Copa do Mundo?, disse, em referência à conquista do tetracampeonato mundial pelo Brasil, em 1994, nos Estados Unidos. O técnico comentou também que esperava que o atacante vascaíno marcasse o milésimo gol contra seu clube do coração, o Flamengo.