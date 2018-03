Em Minas, a estréia do "polêmico" Lugano Alto, forte e confiante. Já "desafiou" a imprensa paulista em menos de um mês no São Paulo e chegou ao Morumbi numa das transferências mais polêmicas dos últimos anos. Trata-se do zagueiro Diego Lugano, de 22 anos, que estréia com a camisa tricolor neste domingo, às 16 horas, contra o Atlético-MG no Mineirão. Será a solução para a tão criticada zaga ou um tiro sem pontaria do presidente Marcelo Portugal Gouvêa? Há quem diga, nos corredores do clube, que, resolvendo os problemas da defesa, o time passará a ser forte candidato aos títulos mais importantes. E o uruguaio inicia sua trajetória no clube provocando grandes expectativas. Mas avisa. "Não serei o salvador da pátria." Lugano foi apresentado na manhã de 10 de abril, no CT, pelo presidente, que não o conhecia. Mas acreditou nas boas recomendações do empresário Juan Figer, que lhe ofereceu o uruguaio. Pagou US$ 200 mil por 50% de seus direitos e acertou contrato de 3 anos. A polêmica começou desde sua chegada. O técnico Oswaldo de Oliveira não foi consultado. Foi obrigado a "engoli-lo", embora em nenhum momento tenha criticado a diretoria por esse fato. Houve quem dissesse que a demissão de Oswaldo ocorreu pela insistência em deixar o jogador fora do time. Mas isso em nenhum momento aconteceu. O treinador saiu por ter mantido Gabriel na equipe. "Nunca me pediram para pôr o Lugano", explicou Oswaldo. Antes mesmo da estréia, Lugano já deu sinais de irritação com tanta especulação e, apesar de um pouco tímido, não ficou constrangido em criticar a imprensa. "É ridículo falarem que o Oswaldo foi embora por minha causa", opinou, acrescendo que a imprensa é um "mal necessário". O caso vem tendo tanta repercussão que sua mulher, Karina, ficou preocupada ao ler notícias nos jornais e ver reportagens na televisão. "Ela ligou para o Uruguai para falar com minha família, mas eu já lhe disse que está tudo bem." O uruguaio, que vive em Perdizes com Karina e o filho, Nicolás ganhou a oportunidade entre os titulares por causa da suspensão de Jean. No Nacional, de Montevidéu, era reserva de Alejandro Lembo, embora tivesse prestígio em seu país ? vinha sendo convocado para a seleção sub-23. O técnico interino do São Paulo Roberto Rojas, elogiou sua impulsão e afirmou que, se Lugano for bem, poderá continuar no time. O ex-goleiro uruguaio Rodolfo Rodrigues também disse tratar-se de um jogador com "bom potencial". Sua estréia vem sendo cercada por tantos comentários que lhe causa preocupação. "Desse jeito, se perdermos, tudo vai cair em cima de mim." Mas faz questão de dizer que está preparado e motivado para enfrentar os mineiros. E Guilherme, Fábio Júnior e Lúcio Flávio que se cuidem. Se for necessário, vai usar o velho e "bom" estilo uruguaio, no qual prevalece a força. "Só mordo o atacante se for muito necessário", brincou, fazendo referência à mordida que o santista Diego levou de Alejandro Lembo no jogo com o Nacional, seu ex-clube, pela Libertadores.