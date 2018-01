Em Minas, Caldense derrota o América A Caldense venceu o América-MG neste domingo, por 2 a 1, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, resultado que praticamente afasta o time da capital da luta pelo título do Campeonato Mineiro, que este ano está sendo disputado em turno único e por pontos corridos. O América sofreu a sua segunda derrota consecutiva na competição e continua em quarto lugar tabela de classificação. Em sete partidas, somou 10 pontos, oito atrás do líder Cruzeiro, que tem um jogo a menos. Com a vitória, a equipe de Poços de Caldas chegou aos 8 pontos ganhos, em seis partidas, subindo da nona para a sétima posição. A partida marcou a estréia do técnico americano Wagner Oliveira, contratado como substituto de Mauro Fernandes, demitido na última sexta-feira. O time da casa saiu na frente. Logo aos dois minutos da etapa inicial, após a cobrança de escanteio da direita, o goleiro Arlem falhou na saída do gol e o zagueiro Marcelo fez, de cabeça, 1 a 0. O América voltou melhor no segundo tempo e chegou ao empate aos 3 minutos, quando o atacante Alessandro completou um cruzamento da esquerda do companheiro Fred. Mas, aos 42 minutos, o meio-campista Tom Zé marcou o gol da vitória da Caldense. Outras três partidas completaram neste domingo a rodada do Estadual: em Patos de Minas, pela manhã, o Mamoré foi surpreendido pelo Villa Nova, que venceu o time da casa por 4 a 2. À tarde, a URT empatou por 1 a 1 com o Rio Branco, de Andradas. Em Uberaba, o Nacional, que perdia por 3 a 0 para o Ipatinga no primeiro tempo, conseguiu chegar ao empate na etapa final.