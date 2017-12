Em Minas, Cruzeiro enfrenta Malutrom Depois de perder uma invencibilidade que durava dez partidas na temporada, ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Londrina, quarta-feira, pela Copa do Brasil, o Cruzeiro tenta manter a liderança isolada e ainda invicta da Copa Sul-Minas, neste sábado à tarde, contra o Malutrom, no Mineirão. O técnico Marco Aurélio não terá dois importantes jogadores: o zagueiro Cris, suspenso, e o meia Vander, contundido. Para a vaga de Cris, o escolhido é Marcelo Batatais, que forma a defesa com Luisão. Na intermediária, a compensação para a saída de Vander, que torceu o tornozelo no jogo com o Londrina e deve ficar afastado uma semana, é o retorno do meia-ofensivo Jussiê, recuperado de problemas musculares. Mais uma vez, o técnico escala também para a intermediária o lateral-esquerdo Jorginho Paulista, que tem se adaptado bem ao setor. Edílson e Fábio Júnior serão os atacantes. O Cruzeiro lidera a Sul-Minas com 17 pontos, obtidos em cinco vitórias e dois empates. O adversário desta tarde só foi enfrentado pelos mineiros por duas vezes, ambas na Copa João Havelange, em 2000. No jogo de ida, no Paraná, o Cruzeiro, então comandado por Luiz Felipe Scolari, venceu por 3 a 0. No segundo confronto, em Belo Horizonte, a torcida irritou-se com a equipe, que empatou por 1 a 1. Na ocasião, Scolari chegou a ser vaiado pelos cruzeirenses e respondeu com gestos ofensivos às provocações.