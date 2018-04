Em Minas Gerais, Ipatinga e Bahia empatam sem gols

Em um jogo de baixa qualidade técnica, Ipatinga e Bahia empataram sem gols, nesta terça-feira, no estádio Ipatingão, em Ipatinga, no interior mineiro. O confronto marcou a abertura da 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O resultado acabou sendo ruim para os dois times. O Ipatinga teve sua série de duas vitórias seguidas quebrada e segue no 10.º lugar, com 36 pontos. Em compensação, os baianos encerram uma sequência de quatro derrotas consecutivas, mas continuam ameaçados pelo rebaixamento - na 15.ª posição, com 31 pontos.

O jogo foi digno de suas atuais pretensões dentro da Série B. Com pouca qualidade, os dois times criaram muito pouco e praticamente não deram trabalho aos goleiros Fred e Fernando. Apesar de jogar fora de casa, os baianos tiveram maior volume de jogo e conseguiram a melhor oportunidade da partida.

Isso aconteceu aos 22 minutos do segundo tempo. O atacante Beto, que entrara na vaga do estreante Laécio, foi lançado na esquerda e, na cara do gol, chutou a bola em cima de Fred. No rebote, o lateral Rubens Cardoso ainda tentou o arremate, mas Alessandro Lopes afastou em cima da linha.

Na próxima terça-feira, às 21h50, o Ipatinga volta a campo para enfrentar o Fortaleza, no estádio Castelão, na capital cearense. Enquanto isso, o Bahia recebe o Duque de Caxias, no mesmo dia e horário, em Salvador.

IPATINGA 0 X 0 BAHIA

Ipatinga - Fred; Alex Silva, Alessandro Lopes, Léo Oliveira e Marinho Donizete; Fernando Miguel, Lucas, Leandro Brasília (Evandro) e Francismar (Luiz Fernando); Amílton (Márcio Diogo) e Diego Silva. Técnico: Emerson Ávila

Bahia - Fernando; Bebeto, Menezes, Nen e Rubens Cardoso; Leandro, Hernani, Hélton Luiz e Léo Medeiros (Elton); Laécio (Beto) e Nadson (Paulo Isidoro). Técnico: Sérgio Guedes

Cartões amarelos - Marinho Donizete e Lucas (Ipatinga); Nen, Elton e Hernani (Bahia)

Árbitro - Guilherme Cereta de Lima (SP)

Renda - R$ 9.265,00

Público - 1.169 pagantes

Local - Estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG)