Em Minas Gerais, Sport luta para reagir no Brasileirão

Com apenas 16 pontos somados em 21 rodadas, o Sport está na penúltima colocação do campeonato, na frente apenas do Fluminense. Assim, nem uma vitória neste domingo, no Mineirão, será capaz de tirar o time pernambucano da zona de rebaixamento.

Durante a semana, o técnico Péricles Chamusca fez alguns testes no time do Sport, mexendo, inclusive, no esquema tático - deve optar pelo 4-4-2. Ele ainda terá os desfalques do lateral-direito Elder Granja e do meia Fabiano, por imposição contratual, já que ambos vieram do Atlético.

Em compensação, o atacante Ciro voltou da seleção brasileira Sub-20 e já está à disposição de Péricles Chamusca. Mas ele deve começar o jogo deste domingo como opção no banco de reservas.