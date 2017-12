Em Minas, outra morte em campo À exemplo do zagueiro Serginho, do São Caetano, que morreu na última quarta-feira, vítima de um acidente cardiorrespiratório, durante a partida entre o Azulão e o São Paulo, no Morumbi, válida pelo Campeonato Brasileiro, o meio-campo Antônio Mauro dos Santos, de 36 anos, conhecido como Lica, morreu aos 20 minutos do segundo tempo, da partida entre Japão e Esmeraldas, pelo campeonato distrital de Brasópolis, no Sul de Minas Gerais, realizada no domingo. Conforme laudo expedido pelo Instituto Médico Legal (IML) da cidade, Lica, que foi enterrado na manhã de hoje, também teria sofrido uma parada cardiorrespiratória. De acordo com testemunhas, Lica, que era auxiliar de serviços gerais e defendia o Japão no campeonato de futebol amador da cidade mineira, jogou todo o primeiro tempo da partida. Porém, aos 20 minutos do segundo tempo, pediu para ser substituído, reclamando de fortes dores na cabeça. Ao chegar ao vestiário, acompanhado de um companheiro de clube, sentiu-se mal e desmaiou. Como no estádio Ataliba de Morais não havia médico e nem ambulância, o atleta amador foi encaminhado em uma viatura da Polícia Militar para o Hospital São Caetano, onde chegou sem vida. Natural de São José dos Campos, no interior paulista, Lica não tinha filhos e há cerca de dois meses morava com uma companheira. "Ele nunca havia se queixado antes de dores no coração ou em alguma outra parte do corpo. Pelo contrário, nos últimos meses não cansava de falar que estava vivendo um momento muito feliz na sua vida", disse a irmã Maria Celestina Zucareli, ressaltando que o irmão, ao contrário do que fazia normalmente, despediu-se de todos os familiares antes de ir para partida.