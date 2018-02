Em Minas, Palmeiras quer provar que vive sem astros Um time consegue jogar bem mesmo sem seus dois principais jogadores? O Palmeiras vai tentar provar que isso é possível nesta quarta-feira, às 21h45, contra o Ipatinga, pela segunda fase da Copa do Brasil. Valdivia, convocado para a seleção chilena, e Edmundo, poupado para os jogos do Paulistão, ficam de fora. Michael, Martinez, Osmar & cia. tentarão dar conta do recado sozinhos, sem a criatividade da dupla. Difícil? Caio Júnior admite que sim, mas diz que nada é impossível. O técnico não esconde a preocupação pela ausência de seus dois jogadores mais habilidosos, principalmente por ser obrigado a mexer muito na estrutura do time com os desfalques. Caio centralizará Martinez e abrirá Cristiano e Michael um em cada canto - o primeiro na direita e o segundo, na esquerda -, com Osmar como centroavante. Será uma espécie de 4-5-1. ?Espero que a postura do time não mude?, diz o técnico. ?Será um bom teste para observar o desempenho da equipe sem os dois. Acredito na qualidade de quem entra.? Esta será a segunda vez no ano que o Palmeiras joga sem Valdivia e Edmundo. Na primeira, empate com o Bragantino (1 a 1), no Pacaembu. Nos últimos quatro jogos em que atuaram juntos, Valdivia e Edmundo arrebentaram. Só o "Animal" marcou sete gols, quatro deles em pênaltis cavados pelo chileno, que também contribuiu com um gol e passes para outros dois. O meia William, que ficará no banco de reservas depois de passar três semanas em recuperação de uma contusão lombar, lamentou a ausência da dupla Edmundo e Valdivia. ?Eles estavam decidindo as últimas partidas, não há como discutir isso. Vamos sentir a falta deles, mas o nosso grupo é forte e vai dar conta do recado.? Poupado, Edmundo deve enfrentar o Marília (sábado) e o América (dia 29), mas Valdivia também ficará de fora desses jogos por causa de seus compromissos com a seleção chilena - ele, inclusive, deve ser titular contra o Brasil, sábado, em Gotemburgo. A dupla do barulho só voltará a se reunir no clássico com o São Paulo, dia 1.º de abril, no Morumbi. Até lá, o Palmeiras terá de se virar sem os ?truques? de "El Mago". Outros jogos A Copa do Brasil terá mais nove jogos nesta quarta-feira, pela segunda fase. Mais três times irão se classificar para as oitavas-de-final, pois fazem o duelo de volta, enquanto outros ainda podem garantir a vaga já na primeira partida do confronto. Por enquanto, apenas Corinthians e Sport já estão garantidos nas oitavas-de-final, pois venceram por dois ou mais gols de diferença como visitantes, eliminando o jogo de volta. A mesma coisa pode acontecer com sete times nesta quarta-feira, que fazem a partida de ida fora de casa. Confira todos os jogos desta quarta-feira na Copa do Brasil: Juventude x Brasiliense (20h30) Gama x Vasco (20h30) Fortaleza x Atlético-GO (21h45) Goiás x Bahia (21h45) Noroeste x Figueirense (21h45) Paysandu x Náutico (21h45) Ipatinga x Palmeiras (21h45) América-RJ x Atlético-MG (21h45) Vitória x Atlético-PR (20h30) Ulbra-RO x Coritiba (21h) Ipatinga x Palmeiras Ipatinga - Rodrigo Posso; Mariano, Márcio Alemão, Matheus e Beto; Henrique, Charles, Augusto Recife e Walter Minhoca; Diego Silva e Ferreira (Adeílson). Técnico: Flávio Lopes. Palmeiras - Diego Cavalieri; Wendel, David, Edmílson e Leandro; Pierre, Francis, Martinez, Michael e Cristiano; Osmar. Técnico: Caio Júnior. Árbitro - Luiz Alberto Sardinha Bites (GO). Horário - 21h45. Local - Estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG). América-RJ x Atlético-MG América - Eduardo; Dênis, André, Júnior Baiano e Maciel; Válber, Maicon, André Gomes e Leandro Chaves; Marco Brito e Júnior Amorim. Técnico: Aílton Ferraz. Atlético-MG - Diego; Coelho, Lima, Marcos e Thiago Feltri; Rafael Miranda, Bilu, Marcinho e Danilinho; Éder Luís e Vanderlei. Técnico: Levir Culpi. Árbitro - Eduardo César Coronado Coelho(SP). Horário - 21h45. Local - Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita. Noroeste x Figueirense Noroeste - Fabiano; Márcio Egídio, Fábio, Bonfim e Neílton; Deda, Hernani, Luciano Bebê e Edno; Leandrinho e Vandinho. Técnico: Paulo Comelli. Figueirense - Wilson; Vinícius, Chicão e Edson (Ramón); Ruy, Carlinhos, Diogo, Fernandes e Vanderson; Léo e Victor Simões. Técnico: Fernando Alcântara. Árbitro - Antônio Denival de Moraes (PR). Horário - 21h45. Local - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP).