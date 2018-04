Em Minas, Ponte Preta confia no retrospecto contra o Flamengo

SÃO PAULO - Pressionada pela derrota na estreia para o São Paulo, por 2 a 0, em Campinas, a Ponte Preta aposta no retrospecto recente para tentar a primeira vitória no Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 21 horas, no Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG), a Ponte encara o Flamengo, adversário para quem perdeu apenas uma vez nos últimos 14 confrontos.

Desde 2000, a única vitória flamenguista aconteceu há quase oito anos. Em 2005, os cariocas venceram, por 1 a 0, no Rio, também pelo primeiro turno do Brasileirão. No período, os paulistas ganharam cinco jogos e empataram oito. Em 2012, os campineiros venceram (1 a 0), em Volta Redonda.

Apesar dos números favoráveis, a Ponte vem de uma atuação abaixo da expectativa na estreia. O próprio capitão Cléber admitiu que o time precisa melhorar e deu a fórmula para a vitória. "A lição que ficou é que temos que chutar mais para o gol. No Brasileiro é assim, temos que fazer quando há chance, para não chorar depois."

Para tentar surpreender o Flamengo, o técnico Guto Ferreira vai fazer duas mudanças. Uma é a volta de Ferrón à defesa na vaga de Diego Sacoman. A outra será forçada, pois Ramirez serve a seleção peruana. Recém-contratados, o volante Fernando e o meia Roger Gaúcho disputavam a posição.

No Flamengo, depois da eliminação precoce no Carioca e muita desconfiança, o time surpreendeu ao dominar o Santos no jogo de estreia, em Brasília, mas faltou o gol. Agora, o Rubro-negro quer a vitória para tentar reconquistar de vez a confiança da torcida.

O goleiro Felipe reclamou da sequência de viagens que o elenco terá pela frente. Depois de Brasília e Juiz de Fora, o clube vai para Joinville, Florianópolis e Criciúma. "Complicado o Rio não ter um estádio para jogar."

Completam a rodada: Atlético-PR x Cruzeiro, Bahia x Coritiba e Náutico x Vitória.