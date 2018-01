Em Minas, torcedor pode limpar IML Para conter o vandalismo e os crimes que se tornaram constantes em dias de jogos no Mineirão, o governo mineiro pretende adotar medidas enérgicas e, a exemplo do que acontece na Europa, o torcedor que cometer infrações poderá estar sujeito a penas alternativas no dia das partidas de seu time. O que chama a atenção, contudo, é uma das penalidades sugeridas durante uma reunião na última quarta-feira entre representantes das secretarias de Defesa Social e Desenvolvimento Social e Esportes. A punição prevê que o torcedor que for autuado cometendo atos de vandalismos, sobretudo a depredação de ônibus, será obrigado a comparecer, no horário do jogo de seu clube, ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer a limpeza de cadáveres. O comandante do policiamento dos estádios em Belo Horizonte, capitão Fábio Lima, disse que a sugestão está sendo estudada e depende de uma aprovação do Ministério Público Estadual (MPE) e do Juizado Especial Criminal para ser executada. Caso seja aprovada, ela poderá ser colocada em prática ainda este ano em jogos do Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil. Difícil foi descobrir quem teria sido o autor da idéia, que vem causando polêmica. O comandante da Polícia Militar garantiu que ela não partiu da corporação. "Eu concordo com as penas alternativas, mas sem ferir os direitos do cidadão. Acredito que possam haver penas mais aproveitáveis, mais humanas", disse. O representante da ONG "Em Nome de Minas, Todas as Torcidas Contra a Violência", Celso Max, também apontado como o autor da ingrata pena, negou que tivesse feito a sugestão. "Não sei de onde surgiu isso", esquivou-se. O secretário do Desenvolvimento Social e Esportes, o ex-goleiro do Atlético-MG, João Leite, confirma que a intenção da administração estadual é estabelecer uma "intolerância total com a violência". Ele disse que a determinação da pena dependerá do Judiciário, mas afirma que, embora defenda uma ação enérgica do poder público, não defende a medida. O maior clássico mineiro, que será disputado na tarde deste sábado, no Mineirão, servirá de laboratório para as ações e uma presença mais ostensiva das polícias mineiras. A expectativa é que Atlético e Cruzeiro levem cerca de 50 mil torcedores ao estádio da Pampulha. "Estamos com a expectativa de zerar as depredações de ônibus e acabar com os arrastões nas proximidades do estádio", observou o capitão da PM Salustiano Michalick.