Em Moça Bonita: Vasco 3 x 1 Bangu O Vasco derrotou nesta quinta-feira, de virada, o Bangu, por 3 a 1, no Estádio de Moça Bonita, pela segundo turno do Campeonato Estadual. O time vascaíno atuou reforçado do meia Felipe, que não vinha jogando porque tinha pedido para ficar ausente dos últimos jogos, o meia Léo Lima, que estava machucado, e Rodrigo Souto, que estava com a seleção sub-21. O Bangu marcou primeiro, logo com um minuto, por meio do meia Zada, cobrando pênalti. O Vasco reagiu em seguida. O meia Ramon cobrou uma falta e empatou a partida, aos 4 minutos do primeiro tempo. Aos 34 minutos, novamente Ramon, de falta, colocou o time vascaíno na frente. No segundo tempo, aos 34 minutos, o Vasco ampliou o marcador com o atacante Euller. Com a vitória, o Vasco chegou aos 19 pontos e empatou com o Friburguense, na liderança da competição, mas a equipe vascaína tem um jogo a menos.