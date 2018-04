Em Mogi Mirim, São Paulo 'treina' para jogos decisivos Se tivesse sido eliminado na Copa Libertadores na última quarta-feira, o São Paulo entraria em campo contra o Mogi Mirim, neste domingo, às 16 horas, no estádio Romildo Gomes Ferreira, em Mogi Mirim, sob enorme pressão da torcida e o jogo, válido pela 19.ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, teria potencial de detonar uma grave crise no clube. Mas como o sofrimento na competição continental acabou com final feliz, o time tricolor entra em campo apenas para fazer um amistoso de luxo e ter o último jogo sem importância antes do início da reta final das competições do primeiro semestre.