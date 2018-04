Em Mogi, São Paulo se prepara para as decisões do Paulistão e da Libertadores

SÃO PAULO - Se tivesse sido eliminado na Libertadores na quarta-feira, o São Paulo entraria em campo contra o Mogi Mirim sob enorme pressão da torcida e o jogo, válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, teria potencial de detonar uma grave crise no clube. Mas como o sofrimento na competição continental acabou com final feliz, o Tricolor entra em campo apenas para fazer um amistoso de luxo e ter o último jogo sem importância antes do início da reta final das competições do primeiro semestre.

Como tem sido a tônica desde que o time assegurou a melhor campanha da primeira fase há três partidas, faltarão atrativos para o compromisso. Assim, ficará a cargo dos reservas a responsabilidade de entrar em campo em fazer um bom papel na despedida da primeira fase. Os titulares serão preservados depois do grande desgaste sofrido contra o Atlético-MG. Desta vez, no entanto, quem entrar em campo sabe que dificilmente terá chance de pleitear uma vaga na equipe principal depois da ótima exibição no Morumbi.

Dessa forma a maior possibilidade é que Ney Franco dê chance a alguns garotos da base que já treinam com o time principal, mas ainda não tiveram muitas chances, casos por exemplo de Lucas Farias e João Schmidt. A tendência é que a equipe seja mesclada entre os jovens talentos de Cotia e outros nomes mais experientes, como Fabrício e Rhodolfo. A expectativa de quem vai jogar, é claro, é ganhar pontos com o treinador e se credenciar nas disputas por posições. "Aquele jogo foi nítido, estávamos preocupados com a Libertadores. Mas agora acabou, não podemos entrar diferente do que foi contra o Atlético. Não podemos subestimar o adversário e são nesses jogos que aparecem os grandes jogadores".

O único ponto alto para o torcedor será o retorno de Luis Fabiano à equipe após três semanas de recuperação de dores na panturrilha. Ele será o único titular escalado e tem uma missão particular: conquistar novamente a parte da torcida que passou a criticá-lo após a suspensão imposta pela Conmebol na Libertadores. Apesar de não ter participado dos últimos cinco jogos da equipe, o atacante é o artilheiro do time no Paulista (oito gols) e também na temporada (12).

JEJUM

Terceiro colocado com 36 pontos, o Mogi Mirim está a um empate de se garantir no G4, mas espera quebrar a escrita de não ter vencido nenhum grande na sua caminhada – foram empates por 2 a 2 com Santos e Palmeiras e derrota por 2 a 1 para o Corinthians. O técnico Dado Cavalcante conta com o retorno do volante Magal e os atacantes Roni e Henrique e terá força máxima para a partida.

MOGI MIRIM

Daniel, Caramelo, Tiago Alves, Lucas Fonseca, João Paulo, Magal, Val, Wagner, Carlos Alberto, Henrique e Roni.Técnico: Dado Cavalcante.

SÃO PAULO

Denis, Lucas Faria, Rhodolfo, Edson Silva, Cortez, Fabrício, João Schmidt, Cañete, Wallyson, Luis Fabiano, Ademilson. Técnico: Ney Franco

Árbitro: Rodrigo Braghetto

Local: Romildo Ferreira, Mogi-Mirim

Horário: 16h