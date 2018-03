Em momentos opostos, Santos e Palmeiras fazem clássico pela semifinal do Paulistão

Santos e Palmeiras entram em campo neste sábado abrindo a semifinal do Campeonato Paulista em momentos bem distintos na competição. Se por um lado a equipe alviverde conseguiu se classificar sem grandes problemas para a próxima fase, o rival praiano não teve a mesma facilidade. A primeira partida acontece no estádio do Pacaembu, palco também do próximo duelo entre os clubes.

Líder e dono da melhor campanha da competição, o time palmeirense se classificou com o placar agregado de 8 a 0 sobre o Novorizontino, clube que ficou em 3º lugar geral com 20 pontos. Enquanto isso, a equipe santista não conseguiu superar o Botafogo-SP no tempo normal dos dois jogos, ambos sem gols, e só conseguiu vaga para a próxima fase após vencer a disputa de pênaltis por 3 a 1 na Vila Belmiro.

No entanto, como os dois jogos da semifinal ocorrem no Pacaembu, é possível dizer que não há favorito para os duelos. No primeiro jogo, o mando de campo é do Santos e contará apenas com a torcida santista. Já o segundo confronto é de mando do Palmeiras e, nesse caso, somente a torcida alviverde poderá comparecer ao estádio do Pacaembu.

Em toda a história do Campeonato Paulista, de 1916 a 2018, as duas equipes já realizaram 186 jogos. Ao todo, o Palmeiras leva vantagem sobre o Santos, com 91 vitórias contra 53 triunfos, respectivamente. Os clubes empataram 42 vezes. Além disso, o time alviverde leva vantagem também no número de gols marcados, um total de 338 contra 251 do time praiano.

O primeiro encontro das equipes na competição deste ano aconteceu na 5ª rodada da primeira fase e o Palmeiras levou a melhor sobre o rival por 2 a 1. A partida, realizada no Allianz Parque, teve gols de Antônio Carlos e Borja pelos mandantes e Renato marcou para o Santos.