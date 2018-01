Em noite de Viola, Bahia vence Grêmio Numa noite chuvosa, o Bahia bateu o Grêmio por 2 a 1 na estréia das duas equipes na Copa do Brasil, nesta quarta-feira à noite na Fonte Nova, em Salvador. O artilheiro Viola marcou o gol da vitória fazendo a festa da torcida baiana. A partida parecia fácil no primeiro tempo para o Bahia, que encurralou o adversário depois de abrir o placar aos 7 minutos, com um gol olímpico de Guaru. No segundo tempo, a equipe baiana procurou segurar o resultado, achando que o temporal facilitaria o trabalho. Contudo, o Grêmio obteve o empate com um gol de cabeça de Somália aos 11. Mas a noite era de Viola que marcou 2 a 1, de cabeça aos 29, aproveitando cruzamento de Bruno pela esquerda e garantindo vantagem do Bahia que joga pelo empate na segunda partida no Olímpico.