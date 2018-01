Em noite inspirada, Grêmio goleia Caxias e vai à final O Grêmio manteve sua tradição de crescer na dificuldade e conseguiu o que parecia impossível: ganhou do Caxias por 4 a 0 nesta sexta-feira, no Olímpico e se classificou para a final do campeonato gaúcho, depois de ter perdido por 3 a 0 o jogo de ida, no domingo passado. Na decisão, o time tricolor vai enfrentar o vencedor de Juventude e Veranópolis, que decidem a segunda vaga neste domingo, em Caxias do Sul. O Juventude pode perder por um gol de diferença. Disposto a sufocar o Caxias desde o início do jogo, o Grêmio partiu para o ataque e criou várias oportunidades em poucos minutos. O primeiro gol foi marcado aos 13: Patrício chutou forte, o goleiro Ricardo defendeu parcialmente, mas a bola escapou lentamente para as redes. Aos 18, em outra blitz, o veio o segundo gol. Carlos Eduardo cruzou, Tuta cabeceou, a bola bateu na trave e voltou para Lucas, que passou para Tcheco desviar da Ricardo. Aos 43, Lúcio cruzou e Diego Souza marcou o terceiro, de cabeça. No segundo tempo, graças à substituição do atacante Jajá pelo volante Eduardo, o Caxias conseguiu equilibrar o jogo. Mas faltava apenas mais um gol e o Grêmio chegou lá, aos 23 minutos. Aproveitando outra bola cruzada, desta vez por Sandro Goiano, o centroavante Tuta marcou o seu, de cabeça. Estabelecida a vantagem gremista, o jogo mudou de ritmo. O técnico Edson Gaúcho teve de fazer outra substituição, do volante Jorge Luiz pelo atacante Washington, para tentar o gol que poderia levar seu time à final. E os tricolores passaram a reter a bola, atrasar cobranças de faltas e laterais, como os adversários haviam feito até então.