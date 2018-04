Em nome da honra, Corinthians fala em título do Campeonato Paulista

SÃO PAULO - Tite não tem nenhuma dúvida de que os jogadores do Corinthians estão motivados o suficiente para conquistar o Paulistão na Vila Belmiro, mesmo depois da eliminação na Libertadores. "Ainda não vencemos esse título juntos."

Mas, para cicatrizar definitivamente a ferida da queda diante do Boca, o treinador fez uma reunião pouco comum com o elenco. Os jogadores foram até a sala de imprensa e ouviram de Tite o agradecimento pela participação na Libertadores. Ele reconheceu, na frente dos atletas, que todos fizeram o possível, mas mesmo assim veio eliminação, atribuída à arbitragem do paraguaio Carlos Amarilla e não ao desempenho do time no Pacaembu.

A reunião, de cerca de 30 minutos, teve a presença da diretoria, inclusive do presidente Mário Gobbi, que pelo segundo dia consecutivo esteve no CT. Isso tudo é uma prova de que o Corinthians deseja muito ser campeão paulista para amenizar a queda na Libertadores e começar o Campeonato Brasileiro, daqui a uma semana, com o moral alto.

"Se temos obrigação de vencer? Temos a obrigação de jogar bem, de repetir o desempenho que tivemos contra o Boca Juniors", disse Tite. "Não temos esse título, é o Santos, é um clássico, qual motivação seria maior?"

Apesar de jogar pelo empate para ser campeão, Tite disse que o Corinthians vai buscar o gol desde o início e vê até a partida do último domingo, o primeiro jogo da decisão, como parâmetro.

MESMO TIME

O treinador não deve mudar a equipe para o jogo na Vila Belmiro. Tite não quis adiantar a escalação e que ele só confirmaria o time neste sábado num último treinamento - ontem os titulares apenas correram em volta do gramado.

O técnico foi bombardeado na entrevista coletiva, além do tema arbitragem, sobre Alexandre Pato, que disse após o jogo contra o Boca que "veio (ao Corinthians) para jogar", mas que respeitaria a decisão do treinador. "O Romarinho também quer, o Douglas também, todos querem, é normal", disse Tite. "As oportunidades surgem com o desempenho."

Ficou ainda mais evidente que Pato, por ora, continua na reserva quando o treinador afirmou que, numa reta final de campeonato, não é hora de "vaidade" no time.