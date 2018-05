Em nota, Santos lamenta declaração de Fucile e diz: 'Nossos Rodrygos não pararão'

O Santos emitiu nota oficial nesta quarta-feira para lamentar as declarações dadas pelo lateral-direito Fucile, do Nacional. O jogador admitiu que apelou intencionalmente para violência contra Rodrygo, após levar o terceiro drible por entre as pernas.

"Dar e tomar dribles faz parte. Tomar três dribles desconcertantes de um novo craque do mundo do futebol não significa uma mancha na carreira. Mas tirar esse craque de campo, com uma falta grave, e reconhecer que o tirou por não saber como não tomar o quarto drible, isso é", escreveu em seu site oficial.

Fucile deu um pontapé em Rodrygo durante a vitória do time uruguaio por 1 a 0, na terça-feira, em Montevidéu, em duelo válido pela quinta rodada do Grupo F da Libertadores. O atleta do santos precisou ser substituído e passará por exames no tornozelo para saber a gravidade do problema.

"Contusão que só existiu porque um adversário não sabe ainda, já em final de carreira e mesmo ainda jogando por um dos clubes mais tradicionais do esporte, que respeito à um colega de profissão é elementar", prosseguiu a nota.

Fucile tem 33 anos e atuou pelo Santos em 2012. O clube alvinegro concluiu a nota com um aviso ao lateral uruguaio. "Nossos Rodrygos não pararão. Nem com ameaças, nem com faltas, nem com exageros. Nem mesmo com Fucile", finalizou.