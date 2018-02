Em notas, Botafogo e atletas lamentam e repudiam protesto violento de torcedores

O Botafogo e seus jogadores divulgaram nota oficiais no final da manhã desta quinta-feira para lamentar os atos de violência cometidos por torcedores do clube durante o desembarque do time no aeroporto Santo Dumont, no Rio, no final da tarde da última quarta. Cerca de 50 seguidores da equipe foram até o local para protestar contra a eliminação botafoguense na primeira fase da Copa do Brasil, amargada na terça à noite com uma derrota por 2 a 1 para a Aparecidense, em Aparecida de Goiânia (GO).

Durante o protesto, o ônibus que apanhou a delegação alvinegra no aeroporto foi alvo de pedradas e alguns jogadores e o técnico Felipe Conceição foram xingados. Ao comentar o fato, o clube reconheceu que os torcedores têm o direito de protestar, mas desde que a manifestação ocorra de forma pacífica.

"O Botafogo vem por meio desta lamentar toda e qualquer forma de violência, mal que assola a nossa sociedade diariamente. A desclassificação na Copa do Brasil não foi o resultado esperado e pelo qual trabalhamos muito e entendemos que todo protesto por parte dos botafoguenses é válido, desde que não seja de forma violenta", afirmou o Botafogo na nota oficial publicada em seu site.

Em seguida, o clube destacou o risco que os seus jogadores correram durante o tenso desembarque da última terça, quando as entrevistas coletivas precisaram ser canceladas e o elenco desceu do avião pela pista do aeroporto e foi embora por uma saída lateral dentro de um ônibus sem o distintivo do clube. Porém, a presença dos atletas no veículo acabou sendo descoberta pelos indignados torcedores.

"O clube repudia o ato de vandalismo contra a delegação alvinegra após a chegada ao Rio de Janeiro, que teve o ônibus apedrejado por pessoas que certamente não representam a maior parte da nossa torcida, colocando em risco a integridade física de nossos atletas e membros da comissão técnica", ressaltou o Botafogo na nota oficial.

Por mim, o clube lembrou da caótica situação de falta de segurança vivida pelas pessoas hoje no Rio e prometeu se empenhar para fazer o time sair da crise dentro de campo. "Convivemos diariamente com a violência em nosso Estado, em nossa cidade, com a população sendo vitimada, inclusive crianças. Fica a nossa indignação e também o compromisso de trabalhar cada vez mais para que o Botafogo esteja sempre no lugar que merece. Tomaremos as providências cabíveis", encerrou.

JOGADORES REPUDIAM ATO

Além do próprio clube, os jogadores do time também usaram as suas redes sociais para divulgar uma nota oficial na qual também criticaram a violência adotada pelos seus torcedores na última quarta.

"Nós, jogadores do Botafogo de Futebol e Regatas, trabalhamos incessantemente de forma diária para representar o clube e sua torcida da melhor forma possível. Sabemos que a eliminação da Copa do Brasil não foi o resultado que o nosso torcedor esperava, assim como nós, mas repudiamos o ato de vandalismo de algumas pessoas na chegada da nossa delegação ao Rio de Janeiro", afirmou a nota produzida em conjunto pelos atletas.

Em seguida, os atletas lembraram que atos violentos não servirão para melhorar a situação do time, que agora se prepara para enfrentar o Flamengo, neste sábado, às 16h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelas semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

"Fomos atacados com pedras que quebraram as janelas e que poderiam ter ferido a nós atletas e aos integrantes da comissão técnica. Sempre pregamos a paz nos estádios e esse tipo de comportamento não vai de encontro a isso. Não é com violência que as coisas devem ser resolvidas. O momento é de reflexão e ainda mais dedicação por parte do grupo unido que temos para corrigirmos erros e evoluirmos. Sabemos da nossa responsabilidade e também que os verdadeiros botafoguenses estarão conosco pela retomada do Botafogo", completou a nota.