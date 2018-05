Em parceira com a prefeitura, Liverpool amplia estádio e revitaliza vizinhança

Liverpool sempre foi conhecido como o clube com um dos torcedores mais fervorosos de toda a Europa e, devido a isso, o Anfield Road se tornou um dos principais símbolos do time. Após passar por obras entre o final da última temporada e o início da atual, o estádio recebeu uma ampliação de 8,500 lugares em uma das arquibancadas laterais, chamada de Main Stand. A obra, que custou 115 milhões de libras (R$ 489,5 milhões), aumentou a capacidade total do estádio 45,500 lugares para 54,000.

A primeira partida do clube diante da nova Main Stand foi na terceira rodada do Campeonato Inglês, na vitória por 4 a 1 sobre o Leicester. O brasileiro Lucas Leiva foi titular naquela partida, e afirmou que “a atmosfera de sempre, com a ampliação, deu um ar ainda maior de grandeza para o nosso templo do futebol. É sempre um prazer inenarrável entrar em campo em Anfield”.

Com a ampliação, a Fenway Sports Group, empresa dona do Liverpool, enxerga aumento na receita de bilheteria. Em média, os Reds lucravam cerca de 59 milhões de libras (R$ 251,1 milhões) por ano com o estádio, enquanto que Arsenal e Manchester United recebiam 100 milhões e 91 milhões de libras (R$ 425,6 milhões e R$ 387,3 milhões) do Emirates Stadium e do Old Trafford, respectivamente. Com a reforma, a FSG projeta que o faturamento chegue à casa das 89 milhões de libras (R$ 378,8 milhões).

Há ainda uma segunda fase de expansão no estádio, que acrescentaria 4,800 assentos atrás de um dos gols, fazendo com que o estádio chegue a receber até 59,000 espectadores. No entanto, Ian Ayre, chefe executivo do Liverpool, declarou recentemente que o clube e a FSG ainda não encontraram o modelo de negócio viável para este projeto, aprovado pela prefeitura em 2014. Com o recuo dos diretores, alguns torcedores demonstraram interesse em criar um fundo para cobrir os custos dessa segunda reforma.

A ampliação do estádio faz parte de uma proposta de revitalização do bairro, chamado de Anfield, que conta com construção e reforma de residências, novos pontos de comércio, espaços público, prédios de escritórios, hotel e maior área destinada aos pedestres. O projeto, com custo estimado em 260 milhões de libras (R$ 1,106 bilhão), está sendo desenvolvido pelo clube em parceria com a prefeitura local e a Your Housing Group, organização que oferece casas populares.

Além de criar empregos dentro e fora do estádio, a diretoria do Liverpool também busca elevar Anfield Road ao nível de cinco estrelas da Uefa. Com isso, o estádio estaria apto a receber decisões de competições europeias, como a Liga dos Campeões, Liga Europa e a Supercopa da Europa.