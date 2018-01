Em penúltimo lugar, Hannover anuncia saída de treinador

Frontzeck alegou falta de apoio para seguir no comando da equipe, que ocupa a penúltima colocação da tabela. "Eu não sinto que ainda tenha suporte dentro do time", afirmou o treinador, que deixa a equipe após a última partida do ano - o Campeonato Alemão será retomado no dia 22 de janeiro.

Ele assumiu o comando da equipe em abril deste ano e teve apenas cinco partidas para evitar o rebaixamento para a segunda divisão. "Conseguimos algo grandioso na temporada passada. Só foi possível porque todos unimos forças e apoiamos o time, a comissão técnica e os jogadores", disse Frontzeck ao comparar o apoio recebido no campeonato passado com as dificuldades atuais.

A diretoria do Hannover ainda não definiu quem será o novo treinador da equipe.