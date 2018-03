Em péssima fase, Milan sofre terceira baixa por lesão em uma semana

Em péssima fase dentro de campo, o Milan também passa por graves problemas de lesões. Nesta quinta-feira, o clube italiano comunicou que a sua mais nova baixa é o lateral-esquerdo Luca Antonelli, que vai desfalcar o time por aproximadamente um mês.

Antonelli não é a primeira baixa do Milan nos últimos dias. Apenas nesta semana, o time já havia ficado sem dois jogadores considerados titulares, casos do meia-atacante Giacomo Bonaventura, que vai desfalcar o time até o fim da temporada, e o lateral-direito Mattia De Sciglio, que não deverá voltar a atuar antes de março.

Nesta quinta, então, foi a vez de o Milan confirmar a perda de Antonelli. E o clube explicou que o lateral sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no treinamento da última quarta-feira. "O jogador será reexaminado em duas semanas para ver como ele está se recuperando", anunciou.

As várias lesões no elenco ocorrem em um momento complicado para o Milan, que passa por péssima fase. O time venceu apenas uma das últimas seis partidas que disputou no Campeonato Italiano e ocupa uma modesta sétima colocação, 14 pontos atrás da líder Juventus. Além disso, na última semana também foi eliminado pelo time de Turim na Copa da Itália.