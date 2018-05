Em Piracicaba, Rio Claro derrota o XV na estreia de Sérgio Guedes

Na estreia do técnico Sérgio Guedes, o Rio Claro conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paulista ao derrotar o XV de Piracicaba pelo placar de 2 a 1, nesta quarta-feira, em pleno estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba (SP), pela segunda rodada, que havia sido adiada devido a morte do lateral-direito Canavarros.

Com o resultado negativo, o XV de Piracicaba segue em situação delicada no Paulistão. Segue com apenas dois pontos no Grupo C, na quarta colocação. O Rio Claro, por sua vez, respira e já aparece com quatro pontos, no Grupo D.

O XV de Piracicaba começou a partida em cima do Rio Claro, principalmente com o estreante Gerson Magrão, que recebeu dentro da área e obrigou o goleiro Lucas a fazer uma grande defesa. O bom momento que o clube piracicabano vivia no jogo acabou aos 19 minutos, quando Juninho entregou a bola para Lucas Xavier. O atacante achou Léo Costa na entrada da área, que só rolou para Jean Patrick tirar do goleiro Bruno e abrir o marcador.

O Rio Claro cresceu com o gol e começou a dominar a partida. O XV de Piracicaba mostrava muito nervosismo e cometeu outro erro fatal aos 24 minutos. Magal deixou Gérson Magrão na fogueira. O meia tentou se livrar da marcação, mas acabou entregando para Lucas Xavier. O atacante tocou para Léo Costa fazer o segundo gol.

Na etapa complementar, Claudinho Batista mexeu no XV de Piracicaba, colocou Diney, Gilsinho e Rivaldinho em um intervalo de 15 minutos e mandou a equipe para o ataque. De tanto pressionar, o clube piracicabano diminuiu aos 21. Fabinho fez boa jogada pelo lado esquerdo de campo e cruzou na cabeça de Rivaldinho, que fez o seu primeiro gol pelo seu novo time.

Em vantagem, o Rio Claro se fechou e por pouco não marcou o terceiro gol. Aos 36 minutos, Lucas Xavier puxou contra-ataque e deixou Joãozinho na cara de Lucas. O atacante chutou pela linha de fundo.

Na próxima rodada, o XV de Piracicaba enfrenta o Red Bull Brasil neste sábado, às 19 horas, novamente no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba. No domingo, às 17 horas, o Rio Claro visita o São Paulo no estádio do Pacaembu, na capital paulista.

FICHA TÉCNICA

XV DE PIRACICABA 1 x 2 RIO CLARO

XV DE PIRACICABA - Bruno Brígido; Daniel Damião, Fábio Sanches, Heitor e Julinho (Diney); Magal, Léo Salino, Henrique Santos e Gérson Magrão (Gilsinho); Fabinho e Rodrigo Silva (Rivaldinho). Técnico: Claudinho Batista.

RIO CLARO - Lucas Frigeri; Luis Felipe, Alex Silva, João Gabriel e Felipe Saturnino; Maurício, Jean Patrick, Chico (Thiago Cristian) e Léo Costa (Fabrício); Lucas Xavier e Romarinho (Joãozinho). Técnico: Sérgio Guedes.

GOLS - Jean Patrick, aos 19, e Léo Costa, aos 24 minutos do primeiro tempo; Rivaldinho, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Salino (XV de Piracicaba); Lucas Frigeri, Luis Felipe, Maurício e Felipe Saturnino (Rio Claro).

ÁRBITRO - Leonardo Ferreira Lima.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 4.290 pagantes.

LOCAL - Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP).