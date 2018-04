Em pleno Old Trafford, Arsenal tira Manchester da Copa da Inglaterra

O Arsenal deixou a "freguesia" para trás nesta segunda-feira e despachou o Manchester United, diante de quase 75 mil torcedores no Old Trafford, nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Apesar da vantagem de jogar em casa, o time do técnico Louis Van Gaal foi superado por 2 a 1 e acumulou mais um fracasso na temporada.

Foi Danny Welbeck, justamente um ex-jogador do Manchester, quem decretou a eliminação ao anotar o belo segundo dos visitantes. Aos 16 minutos do segundo tempo, ele aproveitou uma vacilada feia da zaga do Manchester e deu uma meia-lua no goleiro De Gea antes de bater para o gol vazio.

Os dois primeiros gols da partida foram marcados antes do intervalo. E saíram em apenas três minutos. Aos 26, Nacho Monreal anotou para o Arsenal, após bela jogada de Chamberlain. Na sequência, aos 29, o Manchester igualou em cabeçada de Wayne Rooney, completando cruzamento preciso de Di Maria.

O empate na sequência esquentou o clássico e o time da casa ficou com um a menos a partir dos 32, por causa da expulsão de Di Maria. Com o segundo cartão amarelo, o meia argentino foi embora mais cedo do jogo e não viu o Arsenal crescer em campo na metade do segundo tempo. O time teve chance de marcar o terceiro, mas desperdiçou oportunidades com Alexis Sanchez.

Com o triunfo, o Arsenal freou a sequência de vitórias do rival no famoso clássico inglês - o Manchester levou 11 dos últimos 16 jogos. Agora a equipe se prepara para o duelo da semifinal, contra Bradford City, da terceira divisão, ou Reading, da segunda. Os dois times empataram sem gols no sábado e voltarão a campo para disputar o "replay".

A outra semifinal também aguarda um "replay" para sua definição. O Liverpool ficou no 0 a 0 com o Blackburn Rovers, da segunda divisão, no domingo. O vencedor do novo duelo vai enfrentar o Aston Villa na semifinal. As partidas da nova fase serão disputadas entre os dias 18 e 19 de abril, no Estádio de Wembley.