Em Portugal, Benfica vence Beira Mar Com um gol do brasileiro Geovanni, aos 9 minutos do segundo tempo, o Benfica derrotou o Beira Mar em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Português. O Benfica soma 40 pontos, contra 51 do líder Porto. Outros resultados deste domingo: Moreirense 1x 0 Varzim, Nacional 0 x 0 Vitoria Guimarães, Paços Ferreira 0 x 1 Braga e Vitoria Setubal 0 x 1 Gil Vicente.