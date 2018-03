Em Portugal, Boavista cai e presidente do Porto é suspenso

O Comitê de Disciplina da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) condenou o Boavista a disputar a segunda divisão na próxima temporada e suspendeu o presidente do Porto, Pinto da Costa, por dois anos. Enquanto a sentença era lida, um grupo de torcedores tentou invadir a sede da LPFP. Ricardo Costa, presidente do Comitê de Disciplina da LPFP, disse que foi provada a coação dos dirigentes do Boavista sobre o trio de arbitragem em uma partida contra o Benfica em janeiro de 2004. João Loureiro, presidente do clube na temporada em que houve a irregularidade, foi suspenso por 4 anos levou uma multa de 25 mil euros. Já a suspensão de Pinto da Costa ocorreu pelas tentativas comprovadas de suborno a árbitros durante a temporada 2003/2004. O cartola não poderá ocupar cargos esportivos durante dois anos. O árbitro Augusto Duarte foi condenado a seis anos de suspensão, por ter feito uma visita à casa de Pinto da Costa antes do jogo entre Beira-Mar e Porto. O cartola ofereceu dinheiro a Duarte para facilitar a vitória do seu clube. O atual campeão português também foi multado em 150 mil euros, além de ter perdido seis pontos na temporada atual. No entanto, a punição não altera a situação do Porto no campeonato, que tem 20 pontos de vantagem para o segundo colocado, Sporting, faltando uma rodada para o final. O União de Leiria e seu presidente, João Bartolomeu, foram condenados por tentativa de corrupção na partida com o Belenenses, também na temporada 2003/2004. O dirigente foi suspenso por um ano e o clube recebeu uma multa de 40 mil euros.