Em Portugal, Ronaldinho é eleito o melhor jogador do mundo Astro do Barcelona, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho não pára de receber prêmios. Nesta quarta-feira, o meia-atacante foi eleito pelo jornal português Record como o melhor jogador da temporada 2006, seguido pelo meia italiano Andrea Pirlo. Ao todo, 38 jornalistas participaram da votação. Ronaldinho recebeu 23 votos, contra 10 de Pirlo. A eleição do jornal apresentou um resultado diferente da Fifa, quando o zagueiro italiano Fabio Cannavaro, atualmente no Real Madrid, foi escolhido o melhor de 2006. "A estrela do Barcelona, apesar de não ter feito uma Copa à altura de seu talento, foi protagonista dos mais belos lances do ano, e isso vale mais que a segurança de Fabio Cannavaro nas quatro semanas do Mundial", explicou o jornal em nota. O diário também escalou a seleção dos melhores de 2006: Buffon; Zambrotta, Cannavaro, Grosso e John Terry; Pirlo, Deco, Cristiano Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho; Thierry Henry e Didier Drogba. O técnico seria Marcello Lippi, que levou a Itália ao tetracampeonato mundial.