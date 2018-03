Em Portugal, Tiuí dá título da taça de Portugal ao Sporting Com dois gols do atacante brasileiro Rodrigo Tiuí na prorrogação, o Sporting venceu hoje o Porto por 2 a 0 e conquistou a Taça de Portugal. O jogador revelado pelo Fluminense marcou o primeiro aos cinco minutos do segundo tempo da prorrogação, após uma bela jogada dentro da área. Tiuí ampliou aos 12 com um belo gol e garantiu a 19ª Taça de Portugal para o Sporting.