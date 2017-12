Em Portugal, um campeonato brasileiro O Campeonato Português começa hoje entre o Beira Mar e o atual campeão Boavista, que conquistou o título pela primeira vez em sua história, na cidade do Porto, às 17h (de Brasília). Depois de 55 anos, o rodízio na conquista do Português foi quebrado. Nos últimos campeonatos, Porto, Benfica e Sporting se revezaram entre os melhores. A última equipe a alterar essa rotina foi o Belenenses, em 1946. Os destaques da competição são os muitos brasileiros que atuam em Portugal - eles não ocupam vaga de estrangeiros devido ao acordo bilateral de igualdade de direitos. Hoje, mais de cem jogam na Liga. Leia mais no Jornal da Tarde