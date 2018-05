Em preparação para a Copa do Mundo, Arábia Saudita derrota Grécia

Em mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo, a seleção da Arábia Saudita derrotou a Grécia por 2 a 0, nesta terça-feira, em Sevilha. Foi o segundo jogo disputado pela equipe comandada pelo técnico argentino Juan Antonio Pizzi numa sequência de partidas preparatórios para o Mundial da Rússia.

Na semana passada, também na Espanha, o time saudita derrotou a Argélia pelo mesmo placar. Nesta terça, o triunfo ainda mais tranquilo sobre um rival que não vai para a Copa e que não contou com força máxima.

O placar foi aberto aos 20 minutos de jogo, com gol de Salem Al-Dawsari. No segundo tempo, a Arábia Saudita encontrou mais facilidade em campo em razão da expulsão de Dimitrios Giannoulis pouco antes do intervalo, aos 43. Mohammed Kanoo anotou o segundo gol dos sauditas aos 34 minutos.

Nesta preparação para a Copa, a seleção comandada por Pizzi (que não conseguiu levar o Chile ao Mundial) fará amistosos com a Itália e o Peru, nos dias 28 de maio e 3 de junho, respectivamente, ambos na cidade suíça de St. Gallen.

A seleção da Arábia Saudita vai integrar o Grupo A da Copa, ao lado da anfitriã Rússia, do Uruguai e do Egito. A estreia dos sauditas será justamente a partida de abertura do Mundial, contra os russos, no dia 14 de junho.