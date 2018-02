Em queda de braço com Mustafá, Della Monica é reeleito O atual presidente do Palmeiras, Affonso Della Monica, 68 anos, se reelegeu na madrugada desta terça-feira e ficará no cargo até janeiro de 2009. Ele derrotou Roberto Frizzo, 61, por 32 votos (157 a 125). Este é um dos resultados mais apertados das eleições do clube paulista nos últimos anos. Frizzo foi diretor administrativo de Della Monica e entrou na disputa em dezembro de 2006, após manifestar apoio a campanha da situação. Ele se aliou ao presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Marco Polo Del Nero, que se absteve do voto, e a Mustafá Contursi, presidente do clube entre 1993 e 2005, que criticou o atual presidente. Mustafá apoiou Della Monica na eleição passada, mas a união durou apenas alguns meses. A votação começou às 19 horas e foi feita com urnas eletrônicas. Baseada em pesquisas informais, a situação afirmava ter 30 votos de vantagem. Já a oposição garantia levar a melhor por 10 votos. Nas últimas quatro eleições, o vencedor teve mais de 100 de vantagem. Na noite de segunda-feira, 22, após 1h30 de reunião, o Conselho Deliberativo do clube aprovou o balanço financeiro de 2006 por 149 votos a 132. A aprovação das contas já era vista como um indício de que Della Monica levava vantagem sobre Roberto Frizzo, na eleição presidencial.