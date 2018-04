Em Quito, Botafogo volta à Copa Libertadores após 18 anos

RIO - O Botafogo fará nesta quarta-feira a sua primeira partida pela Copa Libertadores de 2014, depois de 18 anos sem participar da competição continental - parou nas oitavas de final, contra o Grêmio, em 1996. A partida será contra o Deportivo Quito, no estádio Olímpico Atahualpa, na capital do Equador, às 22 horas (de Brasília), e é valida pela rodada de ida da fase preliminar.

Para este jogo, o técnico do time alvinegro, Eduardo Hungaro, vai contar com a estreia do atacante "El Tanque" Ferreyra, um dos reforços contratados para a temporada e a principal esperança de gols. "É um jogador de área, conhece todos os movimentos da posição. Dependendo do posicionamento da bola, sabe onde tem que estar. Acreditamos que se conseguirmos as jogadas no fundo do campo, vamos oferecer boas oportunidades de finalização. Esperamos que faça bom jogo e confirme as qualidades que apresentou nos treinamentos", disse.

Será uma partida dura para o Botafogo dado o nível de dificuldade da competição e a pressão de jogar fora de casa, com uma altitude de 2,8 mil metros acima do nível do mar, mas Eduardo Hungaro tem se mostrado confiante em relação à sua equipe.

"Temos informações da equipe deles, é forte, com formação tática bem definida, com jogadores bastante agressivos na marcação, joga com posse de bola, tem dois jogadores fortes na frente. Vai ser um jogo duríssimo. Mas treinamos bastante, fizemos um bom jogo com o Madureira, temos jogadores confiantes e preparados, absolutamente conscientes da responsabilidade e extremamente motivados. Vamos deixar tudo no campo, disposição, garra e vontade não vão faltar", garantiu o treinador.

Além do jogo desta quarta, o Botafogo irá enfrentar o Deportivo Quito novamente no dia 5 de fevereiro, no estádio do Maracanã, no Rio, pela rodada de volta da fase preliminar. Caso avance, o time alvinegro irá jogar a fase de grupos e os rivais serão o San Lorenzo (Argentina), Unión Española (Chile) e Independiente del Valle (Equador).