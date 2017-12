Em Quito, Brasil tem segurança reforçada Os jogadores da Seleção Brasileira tiveram tratamento de estadistas em Quito. O mesmo esquema de policiamento que vai cuidar de George Bush, pai, que virá ao Equador no final do mês para uma palestra sobre economia, foi dado à Seleção Brasileira. Ruas da saída do Aeroporto Internacional e as que circundavam o Hotel Marriot eram protegidas por soldados preparados até para um atentado. Além da polícia da cidade, um grupamento de 200 soldados do Exército ajudaram a vigiar os atletas. "Se acontece alguma coisa com uma dessas estrelas brasileiras, a imagem do Equador estaria comprometida em todo o mundo. O nosso povo é pacífico mas não iríamos permitir de maneira alguma que um louco colocasse tudo a perder. A vigia aos atletas brasileiros foi tão forte quanto a usada na chegada de presidentes de outros países", afirmava o capitão da Polícia Nacional do Equador, Gustavo Juarez. Mas mesmo com todo o cuidado e atenção dos militares equatorianos, a Seleção Brasileira não se expôs. Toda a comida e as bebidas no almoço de hoje, antes da partida em Quito, foram transportadas do avião brasileiro para o hotel. Embora os dirigentes digam que a modernidade domina a América do Sul, o medo do supervisor Américo Faria era o mesmo de qualquer administrador de futebol dos anos 40. Ele tinha medo de sabotagem na alimentação dos atletas. A delegação brasileira chegou à Quito quatro horas antes do começo da partida para tentar minimizar o efeito dos 2.860 metros, de Quito. O preparador físico Moraci Santana, obrigou os atletas a beber mais água que o normal, comer pouco e não dormir antes do jogo. "O meu aquecimento será o mais forte que eu já fiz na minha carreira. Hoje descobri, através de estudos, que quanto mais forte forem os exercícios antes dos jogos, os times que não são de cidades com altitude, se ressentem menos", assegurava Moraci. O jogo de hoje faz a felicidade dos cambistas. Os ingressos, que já eram caros, de US$ 30 a US$ 80, na frente do estádio eram vendidos até por US$ 150. Os cambistas fizeram a festa porque todos os 40 mil ingressos foram vendidos com antecedência de 15 dias. Havia até brigas de torcedores para comprar ingresso para o jogo. Quando a partida se iniciou, chovia em Quito e a temperatura era de 11 graus -outro choque para os jogadores que saíram dos 26 graus, de Guayaquil, pela manhã.