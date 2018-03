Em recuperação, Jackson Follmann revela que vai casar em 2017

O ex-goleiro da Chapecoense Jackson Follmann continua focado em sua recuperação, mas também já faz planos para o futuro. Um dos sobreviventes do acidente aéreo com o avião da Chapecoense que matou 71 pessoas em novembro do ano passado revelou que pretende se casar ainda neste ano com a noiva Andressa Perkovski.

"Devo casar em breve, mas ainda não decidimos a data. Talvez daqui quatro ou cinco meses", disse em entrevista ao Esporte Fantástico, da Record, que vai ao ar neste domingo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mateando com a patroa Uma foto publicada por Jakson Follmann ☝️ (@jaksonfollmann) em Jan 19, 2017 às 4:39 PST

Follmann está em São Paulo para fazer sessões de fisioterapia e se adaptar a prótese provisória na perna direita. A definitiva será mais leve, feita de fibra de carbono, e o pé terá uma adaptação entre os dedos para usar chinelo e garantir um impulso maior para caminhar.

"Estou reaprendendo a andar, meu foco agora é total na reabilitação. Eu penso nas Paralimpíadas, mas ainda não sei em qual esporte".

Os médicos que acompanham a de perto o atleta dizem que sua recuperação é 'formidável'. O fisioterapeuta Guilherme Dias Carli da Chapecoense também disse nesta semana que Alan Ruschel e Neto estão evoluindo muito bem e podem voltar às atividades em três meses.