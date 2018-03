Em recuperação, Kane pode voltar ao Tottenham diante do Chelsea

O atacante Harry Kane pode ser a grande novidade do Tottenham para o duelo londrino diante do Chelsea, neste domingo, no estádio Stamford Bridge, pelo Campeonato Inglês. O jogador vive fase final de recuperação de lesão, e o técnico Mauricio Pochetinno admitiu a possibilidade de escalá-lo no fim de semana.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, Pochetinno foi perguntado se Kane estará em campo no domingo. "Não posso dizer que não, mas também não posso dizer que sim", respondeu, se esquivando.

De qualquer forma, a recuperação de Kane já impressiona pela velocidade. O atacante contundiu os ligamentos do tornozelo durante o duelo com o Bournemouth no dia 11 de março. A expectativa era de que só voltasse aos treinos em abril, mas o retorno às atividades com o grupo já aconteceu.

"Nós ficamos felizes, porque, depois da partida com o Bournemouth, todo mundo acreditava que talvez ele ficasse um longo período afastado", admitiu Pochetinno. O retorno de Kane é importantíssimo no confronto direto com o Chelsea. O Tottenham é o quarto colocado do Inglês, com 61 pontos, e hoje estaria na Liga dos Campeões, enquanto o rival é o quinto, com 56, na zona de classificação para a Liga Europa.