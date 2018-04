Em recuperação, Messi treina com o grupo do Barcelona O Barcelona revelou nesta sexta-feira que o atacante Lionel Messi voltou a treinar com o restante dos seus companheiros do clube, acelerando o seu processo de recuperação da lesão muscular sofrida no bíceps femoral da perna direita. Assim, aumentam as chances do argentino participar do jogo de terça-feira, na Alemanha, contra o Bayern de Munique, válido pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa.