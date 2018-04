Em recuperação, Negueba volta a correr no São Paulo

O atacante Negueba venceu mais uma etapa de sua recuperação no São Paulo. Liberado pelo departamento médico do clube, o jogador deu voltas no gramado e está agora na expectativa de poder fazer atividades com bola. Enquanto seus companheiros realizaram um trabalho técnico em campo reduzido, ele deu diversas voltas em um dos gramados do CT da Cotia.

Emprestado pelo Flamengo até o fim do ano, o jogador sofreu uma séria contusão no joelho direito e teve de ser submetido a uma cirurgia. Agora já está em fase final de recuperação e a expectativa de cinco meses de afastamento está mantida, ou seja, ele deve voltar a jogar após a Copa das Confederações, marcada para acontecer entre 15 e 30 de junho.

Negueba foi contratado para suprir a ausência de Lucas, que foi para o Paris Saint-Germain, mas acabou se machucando no primeiro treinamento. Desde então o São Paulo sofre para conseguir um jogador de velocidade para atuar pelos lados do campo no ataque. Wallyson foi contratado para tal função, mas não rendeu e já está afastado do grupo.