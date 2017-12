Em recuperação no São Paulo, Nem dispensa férias e continua treinando

O atacante Wellington Nem, do São Paulo, avançou na recuperação de uma cirurgia no joelho direito e começou a fazer fisioterapia do gramado no CT da Barra Funda, correndo e trabalhando com bola. Ele dispensou a maior parte do período de férias para dar continuidade aos treinos com a equipe do Reffis do clube.

“Estou muito feliz, porque esta nova etapa representa bastante na minha recuperação. Quero voltar bem, sem restrições", disse o jogador, ao site do clube. "Minhas férias serão aqui, trabalhando, mas estou animado. Não senti nenhum incômodo ou dor. Consegui realizar todos os movimentos."

Nem sofreu a lesão no dia 29 de julho, na virada sobre o Botafogo por 4 a 3 no Rio de Janeiro, pelo 1º turno do Campeonato Brasileiro. Na jogada que resultou no pênalti para o São Paulo, o zagueiro Joel Carli caiu sobre o joelho do são-paulino após choque na grande área.

O atacante tem contrato até dezembro deste ano com o São Paulo, emprestado pelo Shakhtar Donetsk. Ainda não há uma definição oficial sobre seu futuro. Em situação parecida, também em recuperação de cirurgia, Morato, que acompanha Nem nos treinos neste período de férias, renovou até o fim de 2018.