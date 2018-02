Em recuperação, Roger e Arce continuam fora no Corinthians O Corinthians não poderá contar com o meia Roger e o atacante Arce no clássico de quarta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Os dois estão em fase final de recuperação de contusão, mas foram vetados pelos médicos do clube. Os dois jogadores sofreram lesão muscular na coxa esquerda na partida contra o Treze (PB), no dia 14 de março, pela Copa do Brasil. Mas não deu tempo de recuperá-los para o jogo decisivo contra o Santos, no qual o Corinthians precisa da vitória para seguir com chances de classificação para a semifinal do Paulistão. Roger já está recuperado do estiramento muscular e volta aos treinos nesta terça-feira. Mas, como ficou mais de 10 dias parado, não tem condições físicas para enfrentar o Santos. Assim, só estará à disposição do técnico Emerson Leão para o jogo de sábado, contra o Sertãozinho, no Pacaembu. O caso do boliviano Arce é mais complicado. A lesão muscular dele foi músculo adutor da coxa esquerdo e sua volta aos treinos deve acontecer apenas na semana que vem. Como não terá o retorno dos dois titulares, Leão deve manter o meia Willian e o atacante Wilson no time que enfrenta o Santos. Em compensação, o treinador terá o retorno dos zagueiros Marcus Vinícius e Marinho, que cumpriram suspensão no empate de domingo, contra o Barueri, no Pacaembu.