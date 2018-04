Em recuperação, Vermaelen faz primeiro treino com o Barça

A novela sobre a estreia de Vermaelen com a camisa do Barcelona parece estar mais próxima do fim. Contratado no meio do ano passado e ainda sem estrear por conta de uma série de problemas físicos, o zagueiro belga voltou a trabalhar com os companheiros na manhã desta quarta-feira. Foi o primeiro treino dele ao lado dos colegas em campo desde dezembro.

Vermaelen se apresentou ao Barcelona lesionado após a Copa do Mundo de 2014, sentindo um problema muscular. Após uma longa recuperação, chegou a disputar um amistoso com o time sub-19, mas voltou a sentir uma contusão e precisou ser submetido a cirurgia em dezembro do ano passado.

A contratação do jogador, aliás, é bastante criticada até hoje pela torcida, que não entende como o clube assinou com um atleta já lesionado e que ainda não estreou, mesmo nove meses após sua chegada. Nesta quarta, no entanto, Vermaelen finalmente deu uma boa notícia à comissão técnica.

Ele foi a principal novidade em um treino do Barcelona que contou somente com 10 jogadores. Em meio às datas Fifa, o clube tem 13 nomes servindo suas respectivas seleções. Entre os que permaneceram e treinaram nesta quarta, dois brasileiros: Adriano e Douglas. Eles trabalharam ao lado de Masip, Ortolá, Montoya, Xavi, Suárez, Sergi Roberto, Mathieu e do próprio Vermaelen. Daniel Alves realizou um trabalho específico.