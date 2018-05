Atlético-MG bate a Caldense e garante 100% no Mineiro

No ano passado, o Atlético Mineiro teve muito trabalho para passar pela surpreendente Caldense e conquistar o título do Campeonato Mineiro. Nesta quarta-feira, pelo encerramento da segunda rodada da atual edição do Estadual, o torcedor não teve que sofrer tanto. Com tranquilidade, o time alvinegro ganhou por 2 a 0, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e segue com 100% de aproveitamento na competição.

Com seis pontos, o Atlético divide a liderança com o Villa Nova, de Nova Lima (MG). Na estreia, o clube alvinegro havia batido o Uberlândia, fora de casa. Já a Caldense, que na primeira rodada havia derrotado o Boa, segue com três pontos, agora na sétima colocação.

O primeiro gol do Atlético veio em uma jogada muito usada pelo time. Após escanteio pela direita, o zagueiro Leonardo Silva subiu mais alto que a zaga da Caldense e cabeceou certeiro no canto direito, aos 42 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, aos 13, Lucas Pratto marcou o segundo. Após chutão do goleiro Victor, a bola sobrou para o atacante argentino, sem marcação, tocar colocar na saída do goleiro Gilson.

No final do jogo, um susto para todos no Independência. O atacante atleticano Hyuri se chocou com Gilson na linha de fundo e ficou caído no gramado. Segundo o departamento médico do Atlético, o atleta recebeu um golpe no pescoço - colocou até um colar cervical - e foi levado para um hospital para um atendimento mais detalhado.

Pensando na estreia na Copa Libertadores - na próxima quarta-feira contra o Melgar, no Peru -, o Atlético jogará neste sábado, às 17 horas, contra o Guarani, em Divinópolis (MG). A Caldense buscará a reabilitação contra o Uberlândia, neste domingo, às 16 horas, em Poços de Caldas (MG).