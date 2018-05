Em reformulação, Corinthians desafia a desconfiança

O Corinthians encerrou a temporada passada apontado como favorito para esta Libertadores. Campeão Brasileiro, com boas apresentações e ótimo entrosamento. Mas com as diversas saídas de jogadores, o time entra na competição sob total desconfiança. Como será o desempenho após a perda de seis titulares?

Tite usa sua experiência para reconstruir a equipe, mas não é missão fácil. O melhor meio-campo de 2015 perdeu Ralf, Renato Augusto e Jadson e agora carece de entrosamento com os substitutos, por enquanto Bruno Henrique, Lucca e Rodriguinho.

O torcedor ainda vê com desconfiança essa formação. Quer Marlone e o recém-chegado Giovanni Augusto na armação. Tite opta por quem já estava e evita expor quem acaba de chegar. Além dos dois meias, o Corinthians ainda trouxe o volante Willians, que daria mais segurança à defesa.

Outra desconfiança do corintiano está no ataque. Malcom e Vágner Love não eram unanimidade, porém encaixaram bem, mas ambos foram jogar no futebol francês. A diretoria foi no Atlético-MG e buscou André e tem ainda o experiente Danilo e Romero.

O paraguaio que estava de saída virou salvação de início do ano. Certamente deve deixar o time assim que André estiver em condições físicas. Tite já rasga elogios ao goleador de 25 anos e revela planos para sua entrada na equipe titular.

Assim como Guilherme, que chega com a missão de provar que ainda tem condições físicas para atuar em alto rendimento. Ele pode ser utilizado no ataque e no meio.

Numa competição com muitos times campeões e tradicionais, o Corinthians larga, inicialmente, como adversário comum e em reconstrução. A força de sua camisa, o poder de Tite e a rápida adaptação dos reforços serão mais do que necessários. Não dá para menosprezar o Corinthians. Também seria arriscado apostar nele. Ao menos a primeira fase não deve trazer tantos problemas com rivais de menor expressão, caso do desconhecido Cobresal e do cambaleante Cerro Porteño. Tite, sempre otimista, acredita em reconstrução rápida. Foi assim no Brasileiro em que se sagrou campeão.

Time base: Cássio; Fagner, Felipe, Yago e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Giovanni Augusto e Guilherme; Romero e André. Técnico: Tite.

Quem chegou: Vilson (zagueiro), Balbuena (zagueiro), Willians (volante), Giovanni Augusto (meia), Guilherme (meia), Marlone (meia), Alan Mineiro (meia) e André (atacante).

Quem saiu: Gil (zagueiro), Edu Dracena (zagueiro), Ralf (volante), Renato Augusto (meia), Jadson (meia, Vagner Love (atacante) e Malcon (atacante).

CONHEÇA OS ADVERSÁRIOS DO CORINTHIANS NO GRUPO 8

Cobresal-CHI

O clube dos mineradores do Atacama fica no meio do deserto e se gaba de ser o único a nunca perder na Libertaodres. Em sua primeira participação, em 1986, ganhou uma e empatou cinco, mas acabou eliminado. Com elenco limitado, a aposta é nos 2,6 mil metros de altitude.

Cerro Porteño-PAR

Acostumado a encarar o Corinthians, e a perder, os paraguaios apostam nos reforços. Apenas para a temporada, foram 14 contratações, entre elas, o retorno do volante Estigarribia após sete anos na Itália. Será uma equipe toda remodelada, sob o comando de César Farías.

Independiente Santa Fe

Campeão da Copa Sul-Americana, o Santa Fe é a maior ameaça ao Corinthians no Grupo. O time colombiano é forte fisicamente, tem boa técnica e velocidade e conta com jogadores de bom nível técnico, como o lateral Yerry Mina e o atacante Ibarguen.