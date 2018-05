Em ritmo de férias, Avaí usa time misto contra o Náutico

O time catarinense, que vai completar sua participação entre os nove melhores da competição, não terá o ala Luis Ricardo e o meia Caio, que receberam férias antecipadas, além do volante Léo Gago, que acertou contrato com o Vasco para 2010, e o atacante William, lesionado.

No confronto, o Avaí poderá ser comandado por Paulo Antônio Pereira, irmão do técnico Silas, que está na Espanha fazendo uma especialização no Real Madrid. Silas já se despediu do clube de Florianópolis, porém, antes de seguir para a Europa, afirmou que tinha o seu retorno programado a tempo de comandar o time na sua última exibição na temporada.

Na nona colocação do Brasileirão, com 54 pontos, o Avaí pode encerrar sua participação no torneio na sexta posição caso vença o Náutico e Atlético-MG, Grêmio e Goiás tropecem na rodada deste final de semana.