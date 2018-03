Em ritmo de treino, Corinthians bate Criciúma Não poderia ter sido melhor para o Corinthians. O técnico Geninho poupou alguns de seus principais jogadores e deu ritmo para outros, sobretudo Roger, que substituirá Kléber na quarta-feira, jogo de volta das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, contra o River Plate. Como se não bastasse, conseguiu três pontos no Campeonato Brasileiro, ao vencer o Criciúma por 3 a 0. De quebra, ainda deu moral para o grupo. O goleiro Doni, por exemplo, defendeu até pênalti neste sábado no Pacaembu. Fabrício e Leandro Amaral também não esconderam a satisfação ao deixar o gramado. Ambos marcaram, o primeiro e segundo gols, respectivamente. ?Um gol é sempre importante, ainda mais na estréia?, afirmou o atacante. Como resultado, os corintianos saltaram para 12 pontos na classificação do Nacional, o que vale, pelo menos provisoriamente, a sétima colocação. Já a próxima partida é uma pedreira. A equipe vai para Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro, atual líder da competição, no domingo. O Criciúma, por sua vez, continua com oito pontos e, na mesma data, recebe o Vitória. Exílio ? A pedido dos jogadores, a concentração para a partida de quarta-feira será realizada em Extrema (MG). O grupo se reapresenta neste domingo, às 17 horas, no Parque São Jorge, e, de lá, segue viagem. A volta está marcada para a tarde de terça-feira. Alguns dos atletas considerados líderes, casos do zagueiro Fábio Luciano e do lateral-direito Rogério, dizem acreditar que a estratégia é importante para evitar a exposição a situações que possam tirar o foco do jogo. ?Ninguém curte muito essa história de ficar concentrado, longe da família e dos amigos. Mas em um momento como esse, é bom que todos vivam intensamente o mesmo ambiente?, explicou Rogério. Já Fábio Luciano, autor do terceiro gol diante dos catarinenses, embarcou confiante. Aproveitou para mandar um recado ao torcedor que puder estar preocupado com a forma como o time vai reagir diante da pressão em ter de vencer os argentinos por, no mínimo, dois gols de diferença. Como foi derrotado em Buenos Aires por 2 a 1, vitória por apenas um leva a decisão da vaga para os pênaltis. ?Nosso grupo provou que é bom e regular. A garotada deu conta do recado contra o Criciúma e parte confiante para o jogo de quarta-feira?, afirmou o capitão. Só faltou treinar um detalhe frente o Criciúma: como lidar com a famosa e tradicional catimba, artifício certo do River Plate na quarta-feira. O time de Santa Catarina adotou um comportamento apático e passivo, sem qualquer disposição para o ataque. Não fosse a presença do público, do trio de arbitragem e a necessidade de vestir uniformes de jogo, a movimentação da partida bem que poderia lembrar a de um treino no Parque São Jorge. Ficha Técnica: Corinthians: Doni; Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Roger (Kléber); Pingo, Fabrício e Renato; Leandro (Moreno), Leandro Amaral e Fumagalli (Luciano Ratinho). Técnico: Geninho. Criciúma: Fabiano; Paulo Baier, Alex Xavier, Luciano e Luciano Almeida; Cléber Gaúcho (Alonso), Tico, Léo Mineiro (Djair) e Saulo (Juca); Paulo César e Jabá. Técnico: Edson Gaúcho. Gols: Fabrício aos 42 minutos do primeiro tempo; Leandro Amaral aos 14 e Fábio Luciano aos 38 do segundo. Árbitro: Leonardo Gaciba da Silva (RS). Cartão amarelo: Ânderson, Alex Xavier, Saulo, Fabrício, Luciano Almeida e Fumagalli. Local: Pacaembu.