Em rodada de empates, grupos da Série C permanecem iguais

Fortaleza-CE, Vila Nova-GO e ASA-AL empataram neste sábado pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. Mesmo assim, eles se mantêm entre os primeiros colocados no Grupo A da competição. A rodada teve três jogos, vai ter outros cinco neste domingo e mais dois na segunda-feira.

No estádio Serra Dourada, em Goiânia, Vila Nova e Fortaleza empataram sem gols. Ninguém se arriscou para não perder pontos, uma vez que estão em posições confortáveis dentro da tabela de classificação. O time cearense lidera isolado com 24 pontos, seguido pelo goiano, vice com 21.

O ASA, de Arapiraca (AL), segurou o empate por 2 a 2 com o Botafogo, na Paraíba, e também segurou a terceira posição, com 20 pontos. A quarta colocação, neste momento, é do América-RN, com 17 pontos e que neste domingo vai até Juazeiro do Norte (CE) para enfrentar o lanterna Icasa-CE, com apenas três pontos.

REAÇÃO DO GUARANI

Pela manhã, no norte do Paraná, o Londrina-PR pensava ter vencido o Guarani, afinal vencia o jogo por 2 a 0 até os 45 minutos do segundo tempo, no estádio do Café. Mas sofreu dois gols nos acréscimos, aos 46, com Allan Dias e, aos 49, de pênalti, com o experiente Fernando Fumagalli.

O empate teve sabor de vitória para o time paulista, ainda fora da zona de classificação do Grupo B, com 17 pontos em sexto lugar. O time paranaense se manteve no G4, com 18, na vice-liderança. O líder é o Brasil, com 20, que vai receber a Portuguesa, na segunda-feira, com 17 pontos em quinto lugar. Tupi-MG e Juventude-RS, com 17 pontos cada, completam a zona de classificação.